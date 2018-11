Wilma González responde a mal hablados que la critican por no subir fotos de su hijo a Instagram 30 noviembre

Las redes sociales se prestan para todo y cada usuario es dueño de compartir lo que estime necesario. Sin embargo, para los personajes de la farándula se vuelve difícil esta situación, ya que constantemente reciben críticas por una u otra razón, como pasó hace poco con Wilma González.

Resulta que la chiquilla usó la misma red social, para responderle a todos los mal hablados que la critican por compartir pocas fotos de su hijo de ocho años, mientras que su ex pareja, Gonzalo Egas, lo hace constantemente. “Esto es para adultos, y los niños se cuidan, no se exponen tanto. Sobre todo en un medio donde hay gente mala”, comenzó escribiendo.

Más tarde y entre otras palabras, la española agregó que: “Noah es pequeño, ya de grande decidirá si lo expongo o no. Así que no critiquen a una madre porque no comparte cosas del niño y su papá publica todo. El hijo es mio, lo tuve yo y me desvivo por él”, señaló.

Cabe mencionar que el ex chico reality no es papá del pequeño, pero lo ha criado como si fuera suyo. Ambos se llevan muy bien y comparten como padre e hijo.

¡Que son mala onda!