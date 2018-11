Pancho Saavedra cuenta cómo logró bajar kilitos de más en dos meses 22 noviembre

No cabe duda que para muchas chiquillas Francisco Saavedra es un guapetón de tomo y lomo. Sin embargo, el animador de Lugares Que Hablan, hace algún tiempo sintió que era necesario bajar unos kilitos de más y decidió ponerse las pilas.

Fue así que en solo dos meses logró bajar diez kilos, en base a una modificación en su alimentación: “Llevo dos meses con un cambio en mi estilo de vida, porque quería sentirme más ágil, con más energía. He bajado 10 kilos en este tiempo: antes pesaba 100 y ya estoy en 89 y medio”, dijo a Las Últimas Noticias.

Y la verdad es que el procedimiento que ha debido llevar a cabo no es nada del otro mundo, Panchito solo dejó las bebidas, las pastas, y empezó a consumir en mayor cantidad atún, pollo, ensaladas, mucha palta y brócoli. Además, “tomo agua con jugo de limón o café. Siento que ya no retengo tanto líquido, como que me deshinché”.

Finalmente, agregó que dos veces a la semana le pone weno al deporte y realiza crossfit y electrofit. “Soy el mismo, pero con más energía, hasta mentalmente ando menos cansado. A los 40 me siento mejor que a los 20”.