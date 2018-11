Mujer le explicó a su pareja con dibujos lo agotador que es ser mamá 2 noviembre

La llegada de un recién nacido a la familia es una bendición, sin embargo, ello trae consigo también una gran carga de trabajo para los padres, en especial para la madre, quien está obligada a amantar y hacer dormir al bebé.

Para todas ellas, Mattea Goff de Texas se ha convertido en una especie de referente al graficar a la perfección lo que muchas madres al rededor del mundo sienten. Todo partió porque su esposo Kriss no entendía por qué todas las mañanas ella se despertaba de mal humor y durante el día no tenía la energía de antes.

A raíz de eso, Mattea no encontró nada mejor que dibujárselo con el fin de que comprendiera la difícil situación que ella estaba viviendo. Hizo una serie de dibujos en la que aparece con los pezones adoloridos y el pelo todo desarreglado, mientras Kriss duerme sin preocuparse de nada.

“El fin de semana pasado tuve problemas para encontrar las palabras (probablemente porque no he dormido nada) y expresarle a Kriss por qué no estoy con el mejor humor en las mañana. Así que me senté con mi café y dibujé”, escribió junto a los dibujos en Facebook.

Todos estos, se viralizaron rápidamente en la red social y miles de mujeres le escribieron lo identificadas que se sienten. “Ese agotamiento es difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Pero cuando puedes mostrarlo visualmente, es más fácil si no te salen las palabras”, dice.