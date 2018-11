Mamá choriza se vuelve viral por ir a sacar de un ala a su hijo de una protesta 13 noviembre

Durante los últimos días el video que muestra a una mamá choriza colombiana que fue a sacar de un ala a su hijo de una marcha se ha vuelto viral y ha sido comentado hasta por los medios de comunicación de ese país.

Y es que la mujer, de quien se desconoce el nombre, con correa en mano llegó hasta una manifestación estudiantil que reclamaba el aumento de presupuesto en las universidades, para decirle a su brocacochi que saliera altiro del grupo que estaba protestando.

“Juan Diego, yo le dije que no se metiera en esto, yo le dije a él que no se me metiera aquí”, gritaba eufórica. Ante los gritos, sus compañeros de la Universidad Industrial Santander de Bucaramanga, intentaron calmarla, pero no se sabe si finalmente el cabro siguió con su idea o se fue cascando para la casa.

¡ChuU!