Kramer se pone romántico y dedica emotivo mensaje cumpleañero a su esposa 16 noviembre

Treinta y siete años está cumpliendo Paloma Soto, la esposa incondicional de Stefan Kramer que fue sorprendida por el comediante a través de Instagram, red social donde le dedicó un emotivo mensaje.

Y es que la mujer con la que está casado hace catorce años y con quien tiene cuatro hijos, es muy importante en su vida: “Ella es trabajadora, independiente, valiente, decidida , sin rollos ni complejos , ve la vida de manera simple , es practica , positiva , le desea el bien a los demás , no tiene una gota de envidia , es Certera , justa , dulce , generosa , simpática , bella , con carácter”, comenzó escribiendo.

Más tarde, el triunfador del Festival de Viña agregó que siempre intenta demostrarle que la ama con todo su corazón y le agradeció todo lo que ha hecho por él. “Siempre intento sorprenderla para demostrarle que la amo, que me ha cambiado la vida y que si la volviera a encontrar en otra dimensión, volvería a conquistarla. Me encanta que me ame y que también me mande a la mierda, me aterriza… Por esas y muchas otras razones amo profundamente a Paloma Cristina Soto Canales y le deseo la mayor de sus felicidades en su día”.

¡Aww!