Vale Roth habla de la triste noticia que recibió tras un chequeo médico 26 octubre

Hace algunas horas y como es de costumbre, Vale Roth usó sus redes sociales para conversar con sus seguidores, sin embargo, esta vez no fue para temas positivos, sino que para todo lo contrario. Y es que la bailarina a confesó que recibió una mala noticia tras un chequeo médico.

Resulta que la chiquilla hace algunos años comenzó a usar un método anticonceptivo que hoy le está jugando una mala pasada, ya que lo mantuvo durante más tiempo que el indicado. Este, consta en poner un pequeño tubo bajo la piel del brazo por no más de tres años.

“Tengo el endometrio muy delgadito… Yo me lo puse a los 15 años y tengo 27”, comenzó diciendo, para más tarde agregar que: “La ginecóloga dijo que me va a costar mucho ser mamá. Me dio pena porque casi todas quieren ser mamá”.

Toda esta situación, hizo que la ex chica Calle 7 viviera con constantes complicaciones de salud, a los que no le tomó mayor atención hasta ahora: “No me llegó en seis años la regla y me quedó la cagada con dolores de cabeza, inflamada, que sí me llegaba, que mucho, que poco, no había orden. Cuento corto, tengo que sacarme el tubito sí o sí y buscar un método más natural”, finalizó.

¡Ojalá todo salga bien!