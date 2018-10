Leandro respondió sin pelos en la lengua al pelambre de Lisandra 30 octubre

Hace algunos días les contamos que aburrida de la mala onda de sus seguidores a su nuevo pololo Raúl Peralta, Lisandra Silva decidió irse de pelambre y contar a través de Instagram cómo la trataba su ex por es ná, Leandro Penna, quien decidió salir en su defensa y referirse al tema.

En una conversación con AR13, el ex chico reality señaló que “los comentarios que ella pueda entregar a estas alturas están de más, ella está en una relación y la respeto, quizás debería mantenerse al margen y mirar hacia adelante, no tiene sentido hablar mal de las ex parejas”.

Al mismo tiempo, agregó que él al menos, está enfocado en sus proyectos laborales “y como he dicho antes, les deseo lo mejor en su relación y espero que la gente respete las decisiones que cada uno tomó en su momento”.

Cabe mencionar que Leandro ya no está solito por la vida, ya que anda de lo más cocoroco con una modelo brazuca -mira-.

¡Uhh!