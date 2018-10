Ex chica Rojo cuenta que Daniela, Maura y Leticia la sacaron cascando del musical 25 octubre

Hace algunos días Daniela Castillo, Maura Rivera, Leticia Zamorano y María Isabel Sobarzo, pescaron sus pilchas y se fueron a pasarlo malito a Brasil, en unas vacaciones que disfrutaron a lo grande. Sin embargo, a su regreso las chiquillas volvieron a la rutina y tomaron una importante decisión sobre su trabajo.

Y es que todas ellas que están trabajando en su nuevo proyecto, el musical “Corazón Rojo”, decidieron sacar cascando a Paulina López, bailarina quien hasta ayer, también formaba parte de esta obra que mezclaría cantos y bailes.

Por eso, la cabra decidió salir al paso y confesar a sus seguidores que no seguirá trabajando con sus ex colegas, porque así lo decidieron ellas mismas: “Para los que me han escrito todos los días y me preguntan si sigo o no en el musical Corazón Rojo, les cuento que es efectivo, estoy fuera de ese proyecto. La productora Musifem, de Daniela, Maura y Leticia, tomaron esa decisión, la que me ha costado mucho comprender”, escribió.

Además, añadió que la tomó de sorpresa porque fue inesperada, rápida e imprevista. Sin embargo, Daniela Castillo salió al paso y aseguró que si no dieron los detalles del despido, fue para “no dañar su imagen para proyectos futuros… Cuando no cumples responsablemente los compromisos profesionales no puedes seguir en ningún proyecto ni compañía seria. Ni por motivos de amistad, ni algún otro aseguras tu permanencia en esta”.

¿Se habrá acabado la amistad?