Emmanuel se refirió a la metida de patas de Toarii en su homenaje 5 octubre

Hace algunos días a Toarii Valantin se lo hicieron pebre en redes sociales luego de que metiera las patas olvidando la letra de una canción de Emmanuel, en pleno homenaje que le hacían al cantante en Rojo -revisa el video-. Y aunque horas después el chiquillo salió a contar lo que había pasado, la gente no lo perdonó.

Ante todo eso, el mismísimo mexicano quiso referirse a la situación al diario Las Últimas Noticias, donde haciendo honor a su buena onda le bajó el perfil asegurando que a él también le ha pasado en varias ocasiones. “Se le olvidó una partecita y no tiene importancia. Hasta a mí me pasa con mis canciones ja ja ja”, dijo.

(También te puede interesar: Toarii se defiende y cuenta por qué olvidó la letra en homenaje a Emmanuel)

Al mismo tiempo, el dueño de “Chica de Humo” que realizará un concierto en Chilito el próximo domingo 28 de octubre, agregó que “cuando me sucede, hago exactamente lo que hizo el muchacho: me quedo callado hasta que me regresa la letra a la memoria”.