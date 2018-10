Cami Recabarren rompe en lágrimas y cuenta difícil momento que vive hace un año 2 octubre

Comúnmente Camila Recabarren se caracteriza por ser una chiquilla alegre y buena para la talla, eso bien lo saben sus cercanos y su millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, hace algunas horas se mostró de una manera completamente diferente.

Resulta que la ex chica reality usó su red social para contar entre lágrimas que hace un año está viviendo un difícil momento, ya que ha sido humillada, amenazada y hostigada por una persona de la que no dijo el nombre.

“Me duele el alma. Me duele de verdad… Creo que hace tiempo no me dolía el alma”, escribió, para más tarde agregar que no le gusta mostrarse débil, pero “mírame, lo conseguiste, yo te entregué lo más honesto que tengo, que es mi amistad. Pero ya está, es la única vez que lloraré por ti”.

Cabe mencionar que tras su publicación los más sapos de Internet aseguraron saber que se trata de Suro Solar, quien estaba siempre al lado de la chiquilla y de su hija Isabella. Hipótesis que aumentó, luego de que el cabro compartiera una foto donde decía que no tiene ni amigos ni familia.