Verdades Ocultas: Seguidores creen saber quiénes son los verdaderos papis de Roxy 11 septiembre

Verdades Ocultas ya casi llega a su final y siguen pasando cosas inesperadas con sus personajes. Una de ellas es Roxy, quien conocerá a la hermana gemela de su mami y quedará para adentro.

Sobre su llegada, Carmen Gloria Bresky, quien da vida al personaje, señaló a Mega que: “Viene algo completamente distinto al lugar que ocupaba Gladys. Es como partir con un nuevo personaje, pero también agarrando de toda la historia que venía de antes… Ella optó por no tener familia, no tener hijos, no casarse, no tener ataduras ni formalidades”.

Sin embargo, los fieles fanáticos de la teleserie han especulado que la tía de la chiquilla es en realidad su verdadera mamá, fruto de su relación con su jefe Manuel, quien interpreta al papá de Javiera. Ambos, la habrían entregado recién nacida a Galdys.

¿Será?