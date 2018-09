Usuarios aplauden sincera respuesta de Pamela Lagos a quienes le dicen gorda 12 septiembre

Por estos días Pamela Lagos se desempeña como psicóloga en Carmen Gloria a Tu Servicio, programa que conduce Carmen Gloria Arroyo, quien trabaja hace varios años con la hermana de Sergio Lagos.

Y desde su primera aparición en televisión, la chiquilla ha destacado solo por lo profesional y estar alejada de las polémicas o las redes sociales. Sin embargo y luego de que algunos pesados la criticaran por estar más rellenita, decidió responder.

“Para los que andan pelando. No, no me he puesto botox. Estoy más gorda y por eso me veo ‘hinchada’. Tuve una hija y quedé con cuerpo ‘renacentista’ (suena más lindo). Me ha costado bajar como a todas las mujeres a las que nos gusta el vino, la comida y no vivimos de ensalada”.

Más tarde, señaló a Las Últimas Noticias que respondió para demostrar que las críticas no le afectan y que uno puede reírse de estos temas.

¡Bien hecho!