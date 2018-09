Televidentes hacen pebre a Tonka por su vestido de huasa

Durante la mañana de este viernes varios matinales se pusieron en ambiente para calentar los motores de lo que serán las fiestas patrias. Uno de esos fue Bienvenidos, programa donde Tonka Tomicic bailó cueca con un vestido de huasa que generó críticas en redes sociales.

Resulta que varios televidentes señalaron a través de Twitter que era demasiado sexy para la ocasión y que era una falta de respeto para la vestimenta típica del baile nacional, usar algo así.

“¿Por qué Tonka usa ese vestido?”, “Ese vestido es muy corto, está de más”, “si quería usar algo tan corto ¿por qué no le pusieron el traje de La Tirana”, escribieron algunos.

#Bienvenidos13 @Bienvenidos13 No es por ser pesado, pero el vestido de la Tonka como que no viene mucho, muy corto para su estatura, no sé si es mi idea pero como que no le queda.

— Gabriel Alejandro Aranda Tobar (@time_traveler0) 14 de septiembre de 2018