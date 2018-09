Mal portados hacen creer a brocacochi que es invisible y su reacción se vuelve viral 13 septiembre

Hace algunos días un mago americano en conjunto con el público, le hizo creer a dos personas que gracias a sus poderes se volvían invisibles. Para esto, se puso de acuerdo con la gente antes del show, quienes le siguieron el juego hasta el final.

Y como en Chilito no podíamos quedarnos atrás, unos mal portados difundieron un video en donde muestran que le hicieron la misma broma a un brocacochi llamado Fabián, quien desesperado y entre lágrimas decía: “Me estoy asustando, no sean malos”, “¿Mamá me puedes ver?”, desatando las carcajadas de sus hermanos mayores.

Su asustadiza, pero desesperada reacción, se ha hecho viral y miles de personas han compartido las imágenes.

¡Pobre cabro!