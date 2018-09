Cara de Cuica se va de tarro y cuenta qué hacía el Mago Valdivia para controlarla 6 septiembre

Hace algunas horas y a través de un emotivo video en redes sociales, nos enteramos que la relación entre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez llegó a su fin, por razones que no quisieron contar -conoce los detalles-.

A raíz de esa situación, varios matinales nacionales comentaron lo que pasó con los tortolitos y contaron sus experiencias. Una de ellas fue Daniela Aránguiz, quien se fue de tarro y acusó a Jorge Valdivia.

Entre varias cosas, la ex chica Mekano contó que su esposo la controlaba, sobre todo cuando ella era invitada a algunos programas de farándula: “Me decía ‘no, para qué, no, olvídate, tú ya no lo necesitas’. Yo le decía ‘tú me conociste así, en esto’, y eran muchas peleas… Están esos celos de manipularte un poquito y cambiar todo tu esquema”, comenzó diciendo.

Más tarde, agregó que esa situación se daba cuando vivían en Brasil y venían de vacaciones a Chile. Por otro lado, aseguró que la cosa no quedó ahí, ya que El Mago dejó de preguntarle para dónde iba, porque “en el celular de él me tenía GPS, sabía todo, donde yo estaba y más”.