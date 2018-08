Todos hablan del extraño calugazo que se mandó Maluma con su bailarina

Hace algunos días les contamos que Maluma usó sus redes sociales para descargarse contra quienes lo critican con un gesto obsceno que le cayó mal a varios -revisa la foto-. Y hoy, todos hablan del colombiano por el extraño calugazo que se mandó con su bailarina.

Fue durante los VMAs, mientras el dueño de “Borró Cassette” cantaba sobre el escenario ante miles de fans, que una de las chiquillas le plantó un beso, que aunque al parecer estaba preparado, dejó para adentro al cantante, ya que ella se fue un poco al chancho.

Todo esto se vio reflejado en el caracho que puso él y su polola que lo miraba desde el público, ya que según los presentes en el recinto, era de tres metros.

*that should be me plays softly in the background* @maluma #VMAs pic.twitter.com/z4kgQJFesF

— MTV (@MTV) 21 de agosto de 2018