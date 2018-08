Pamela Díaz opina sin filtro sobre los nuevos animadores de Viña 2019 28 agosto

Hace algunos días la alcaldesa de Viña del Mar, confirmó a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo como los nuevos animadores del Festival. Y aunque a través de redes sociales miles de usuarios quedaron conformes con la elección, alguien que no estuvo de acuerdo fue Pamela Díaz, quien cirticó sin filtro a los animadores del certamen.

Fue al programa Intrusos, donde señaló que: “Yo creo que María Luisa no es alguien que le suma mucho al festival. Hay una expectativa, un morbo, de que si se equivoca o no se equivoca, el maquillaje, el vestuario… Pero aquí me pasa que no hay mucho de eso”.

Más tarde, sobre el conductor de Bienvenidos, aseguró que “hace poco en Las Últimas Noticias apareció un recuadro que decía ‘menos química que los animadores de Viña’, y yo concuerdo con eso… Ellos tienen menos química que Rafa y Carola. Al menos ella levitaba en belleza y era una cosa que se veía impresionante… Y si nosotros supimos recién que ahí no había química, cuando ya se había terminado el festival”, explicó.