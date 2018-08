Para nadie es un secreto que Maluma es uno de los cantantes del momento y que su música se encuentra en lo más alto de la industria musical. Sin embargo, con el paso el tiempo el colombiano ha recibido un sinfín de críticas por su personalidad y deslenguadas letras.

Todo esto ha hecho que a través de redes sociales, constantemente los usuarios unan fuerzas para funarlo, como sucede con la actual campaña que se ha vuelto viral en Twitter: “Mejor sola que con Maluma”.

“Para todas las mujeres y también a aquellos hombres que entienden que somos algo más que un cuerpo y que somos una parte muy importante de este mundo, os animo a haceros una foto en la cama y compartirla en las redes”, escribió la usuaria que impulsó la iniciativa.

Desde ahí, miles de personas alrededor del mundo se han unido y han compartido las imágenes para protestar en contra del machismo, sexismo y hasta violencia que han sentido por parte del dueño de “Felices los 4”.

¡Mira!

#MejorSolaqueconMaluma una más que se suma!! No somos un peluche para adornar tu cama!! pic.twitter.com/R2cY4Z4sa9

#mejorsolaqueconmaluma me sumo a la campaña 😜 pic.twitter.com/4fMuwVRJ2Q

He deixat passar massa dies, hem deixat passar massa anys. Ja no acceptem ni una més. M’uneixo a la iniciativa de @calcetesbrutes per denunciar la portada del disc #MejorSolaQueConMaluma pic.twitter.com/aFn9iuNYWj

— silvinha pinhacolada (@_la_mimii) 27 de agosto de 2018