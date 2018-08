Chiquilla venezolana es la nueva Miss Chile 2018 20 agosto

Hija de papá chileno y mamá venezolana es Andrea Díaz de 26 años, quien durante el fin de semana se coronó como la nueva Miss Chile 2018 y será la encargada de representar a nuestro país en el Miss Universo a fin de año en Tailandia.

Periodista de profesión y dueña de una belleza que queda a la vista, la chiquilla dijo a través de sus redes sociales sentirse emocionada con la elección y que lleva en ella “la fusión de dos culturas, lo que me hace ser una mujer integral. Esto me da el honor de ser una ciudadana no sólo de Chile o Venezuela, sino del mundo”.

Sin embargo, esta elección no fue muy bien recibida por el público, ya que a través de redes sociales criticaron el hecho de que la corona no se la haya llevado una chilena.

Cabe mencionar que si a Díaz le va bien en el concurso internacional, se convertiría en la segunda Miss Universo de nuestro país, después del título que recibió Cecilia Bolocco en 1987.

La invasión venezolana en Chile es tan tangible que la Miss Chile que acaban de coronar es venezolana. — cαrlottα (@carlawildman) 19 de agosto de 2018

LO QUE FALTA hasta las mises en otro países ahora son descendencia venezolana, Miss Chile es chilena venezolana.. ESTAS CONTENTO MADURO CTM! — Steven (@Stevent___) 20 de agosto de 2018