Mujer muere luego de ser embalsamada viva por error de los médicos 9 abril

Parece sacada de una película de terror, pero es una historia real, porque Ekaterina Fedyaeva de 27 años, murió hace algunos días luego de ser embalsamada viva por un error médico.

La rusa iba a ser sometida a una cirugía rutinaria en el hospital de Moscú, pero los doctores que se encargaron de ella le quitaron la vida cuando inyectaron en sus venas Formalina, una sustancia química que se usa para embalsamar cuerpos, según informa el sitio The Sun.

“Las personas que realizaron la cirugía ya sabían que infundían algo incorrecto. Necesitaban tomar algunas medidas urgentes, pero no hicieron nada”, dijo la mamá al mismo medio, agregando que: “Ellos no me dijeron la verdad, no tuvieron el valor de confesar lo sucedido”.

Se dio cuenta de eso cuando su hija empeoró durante esa noche, con convulsiones y fuertes dolores de estómago. “Por 14 horas, después de la cirugía, ella vivió con formalina en su cuerpo y ellos no hicieron nada”, aseguró.

Tras esa situación, la joven de 27 años fue trasladada a una clínica en donde utilizaron más de cincuenta tipos de drogas diferentes para salvarle la vida, pero los esfuerzos fueron en vano, porque el químico le hizo explotar el cuerpo desde adentro hacia afuera.

Cabe mencionar que aunque no se conocen las medidas que va a tomar la familia, el caso ha conmovido en todo el mundo.