¡Golpe bajo! Aseguran que “Crespita” Rodríguez estuvo detenida por narcotráfico

Durante los últimos días le ha llovido sobre mojado a la querida Carolina “Crespita” Rodríguez, luego de que se diera a conocer la información de una posible relación con narcotráfico que la llevó a estar seis meses en la cárcel.

Como “El infierno boliviano de Crespita Rodríguez” la revista El Sábado tituló el reportaje donde da a conocer la supuesta historia que señala que la campeona mundial de boxeo estuvo detenida en un aerpouerto de Bolivia por ésta situación en el 2007, cuando era campeona de kickboxing y dos años antes de debutar en el boxeo profesional.

En esa ocasión, la deportista nacional habría ido rumbo a España junto a una amiga, sin embargo la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se lo impidió.

Al ser registrada confirmaron que ella y su acompañante llevaban cuatro tabillas adheridas al cuerpo con tres kilos y más de setecientos gramos de cocaína, cuyo valor era igual a $67 millones por cada una, razón que la llevó el 2 de enero del 2008 al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, el más poblado de Bolivia y uno de los más peligrosos de Latinoamérica, donde permaneció más de seis meses.

Tras ser imputada por “transporte de sustancias controladas”, el Ministerio Público pidió pagar una multa de 144 dólares, la confiscación de los pasajes y diez años de cárcel. Más tarde, su abogado logró modificar las medidas cautelares de detención preventiva a arraigo nacional, fianza y firma quincenal, lo que permitió que la deportista volviera a Chile.

Cabe mencionar que hasta el momento, la campeona nacional aún no ha aclarado la situación. Pero en su defensa, salieron miles de seguidores que mostraron su molestia en redes sociales, asegurando que fue un acto vergonzoso y de mala clase.

Y tú ¿qué piensas?

Vergonzoso (por decir lo menos) me parece lo que hizo la revista “El Sábado” hoy con su crónica acerca de Carolina “Crespita” Rodríguez. Tanto en motivaciónes editoriales como humanas. (Las legales no se las compro)

Señores, eso no se hace.

— Xavier Cartes (@XavierCartes) 7 de abril de 2018