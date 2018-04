Descarado ofrece 150 luquitas por redes sociales a polola falsa que lo acompañe a casorio ABC1 27 abril

Dicen que “Hay de todo en la Viña del señor” y pucha que es cierto. Basta con ver la oferta que hizo un descarado usuario de redes sociales, para encontrar una polola falsa a la que le pagará 150 luquitas si decide ser su acompañante en un casorio ABC1.

“Se busca alquilar Polola falsa $150.000 (nada de besos ni sexo), para acompañarme a matrimonio ABC 1 en club militar viña”, así comienza la publicación hecha por Carlos Teddy en la página “Feria de las Pulgas Valparaíso”, la que ya se ha compartido más de tres mil veces y cuenta con interminables comentarios.

Y aunque los requisitos para las postulantes son bastante frívolos y clasistas para algunos, otros destacan que se trata de una humorada y que las palabras usadas por el solicitante solo sacan carcajadas.

Entre estos se encuentran; No tener tatuajes y medir al menos 1,60, contar con buen léxico, que no mastique chicle, que no coma aceitunas, que no use pulseras en los pies, que no perre, entre otros.

Al mismo tiempo, el exigente solicitante señala que prefiere gastar su plata en “este tipo de aventuras, antes que en cigarrillos”. -lee la oferta completa aquí-.

¿Y este qué se fumó?