Camila Recabarren se comparó con las Kardashian y les envió un “desafiante” mensaje 15 enero

Camila Recabarren suele sorprender a sus fanáticos con sensuales fotos en Instagram, plataforma en la que es seguida por más de un millón de personas.

Sin embargo, en su última publicación, la exchica reality se dirigió directamente al clan Kardashian y a otras celebridades internacionales, a quienes envió un “desafiante” mensaje.

“Beyonce, Rihanna, Jlo y las Kardashian… Negra quedaron con mi look, me veo como ustedes y ahora aparte soy cantante… TÉMANME!!! Que nadie me para… eeeeeeella !!! Bello outfit de mis bellas amigas”, escribió Camila junto a la foto en la que lució su figura en un apretado vestido.

