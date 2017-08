Conoce la nueva actualización de WhatsApp

Whatsapp siempre nos sorprende con sus actualizaciones, las que se van adecuando con necesidades de sus usuarios.

Esta vez la aplicación contará con un truco para que puedas enviar un mensaje de voz de hasta 15 minutos y sin necesidad de estar presionando la pantalla.

Así lo informó la cuenta de Twitter WABentInfo, quien contó que las nuevas betas de WhatsApp para Android están probando esta nueva función.

Attach Media > Audio > Record with WhatsApp.

Now it works in background. pic.twitter.com/vYc7sBfDt0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 3, 2017