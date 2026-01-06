Viralizan video de violenta pelea en Viña del Mar protagonizada por destacado futbolista chileno: Contó su versión de los hechos

En las últimas horas, se viralizó un polémico registro que ha causado impresión en el futbol a nivel nacional.

Fue en la mañana de este martes 6 de enero cuando se dio a conocer que un popular futbolista estuvo involucrado en una situación exenta al deporte.

El hombre en cuestión es Daniel González, jugador de la Universidad Católica que fue grabado en plena calle a los golpes. El suceso ocurrió en Viña del Mar y ya es viral en redes sociales.

Se difunde registro del futbolista Daniel González peleando en Viña del Mar

El registro tiene una duración de pocos segundos, y aparece el defensa discutiendo con un desconocido en plena vía pública.

La tensión aumentó, al extremo de enfrascarse en una violenta pelea, donde se puede apreciar a González lanzando un golpe de puño.

Quien compartió el registro fue el artista urbano Kenky G, quien explicó a través de sus redes que «iba caminando y de repente vi la ‘mea pelea’ y empecé a grabar».

Según consignó La Tercera, la pelea ocurrió en la intersección de la avenida San Martín con calle 5 Norte.

Revisa el registro de la pelea a continuación:

La pelea de Daniel Gonzalez en Viña del Mar pic.twitter.com/jcE8FPttEW — Chilean Premier League (@AbranCancha8) January 6, 2026

Daniel González rompe el silencio tras protagonizar viral pelea en Viña del Mar

Recientemente, el jugador utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y entregar su versión de los hechos.

«Tras el video difundido en redes sociales, doy a conocer el contexto de la discusión sucedida. El día 1 de enero salí a pasear en bicicleta junto a mi señora y cuñado. Íbamos caminando con las bicicletas al lado ya que estábamos pasando por un corto tramo en el que no había ciclovía», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «En eso, al pedirle permiso para pasar, un hombre nos empieza a agredir verbalmente, dado que no recibió respuesta de nuestra parte, le pega patadas a las bicicletas cuando íbamos pasando por su lado. Al ver que la integridad mía y de mi familia estaba en riesgo, reaccioné».

«Asumo que mi reacción no fue la adecuada, pero reitero, fue casi de manera natural al ver que estábamos siendo atacados innecesariamente. La situación concluyó ahí. Lamento lo ocurrido, no soy una persona violenta, pero reitero, ante la situación a la que me vi expuesto junto a mi familia, reaccioné de una manera adecuada», cerró.

