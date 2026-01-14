Expo Paine Rural 2026: ¿Cuándo es, qué artistas se presentan, entradas y cómo llegar?

La Ilustre Municipalidad de Paine invita a vecinos de la Región Metropolitana y de distintos puntos a ser parte de la Expo Paine Rural 2026: Todo Chile en un solo lugar, uno de los panoramas familiares más esperados del verano.

El evento se realizará los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero, en el Estadio Municipal de Paine. Además, tendrá un horario extendido desde las 10:00 hasta las 00:00 horas.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una experiencia que rescata y pone en valor las tradiciones chilenas. Habrá artesanos de excelencia, emprendedores locales, conjuntos folclóricos, campeonatos de cueca, orfebrería, música en vivo, juegos infantiles y una variada oferta gastronómica. Además de la tradicional degustación de sandía, reina indiscutida del verano.

Fiel a su espíritu rural, esta nueva versión contará con chinchineros, organilleros y un patio agrícola, donde los asistentes podrán adquirir frutas, hortalizas y otros productos locales. El recinto también dispondrá de un ruedo central, escenario de presentaciones y demostraciones de escuadras ecuestres a lo largo de cada día.

La gastronomía será uno de los grandes atractivos, con preparaciones como curanto al disco, cordero al palo, carnes asadas, pastel de choclo, humitas, empanadas, arrollado huaso. Además de anticuchos, choripanes, mote con huesillo, jugos naturales, cervezas artesanales y mucho más.

La música también dirá presente. La Expo Paine Rural 2026 contará con una potente parrilla artística encabezada por Los Talismanes del Ritmo y del Amor, La Sonora de Tommy Rey – El Legado con Tommy Junior y Los Jaivas.

¿Cómo puedo llegar al evento?

Existen diversas rutas para llegar. La primera es llegar a Estación Central en la línea uno del metro; ahí deberás tomar el metro tren hasta la «Estación EFE Paine».

La otra es en el Terminal San Borja, en los andenes deberás buscar «Buses Paine», que te llevarán hasta la comuna, dejándote en Av. 18 de Septiembre N115.

El viernes 23 la entrada será gratuita, mientras que el sábado 24 y domingo 25 los tickets se podrán adquirir en boleterías del recinto o a través de eventrid.cl. El evento tendrá sello sustentable, con islas de reciclaje, y contará con diversas medidas de seguridad para asegurar un ambiente tranquilo y familiar. Más información en su sitio web.

