El gran gesto de Jorge Zabaleta con arrendatarios en crisis por coronavirus Jorge Zabaleta se llenó de aplausos por el noble gesto que tuvo con algunos de sus arrendatarios que tenían problemas para pagar.

Jorge Zabaleta no solo se dedica a la actuación y a su hotel en San Pedro de Atacama, sino que también tiene unas cuantas propiedades las cuales arrienda. Y es por esto que llegó a la noticia recientemente por el noble gesto que tuvo con dos de sus arrendatarios.

«Me pidieron si podían postergar el pago del arriendo», comentó a Las Últimas Noticias. «No les voy a cobrar. Les dije que viéramos cómo va la cosa. Yo tiendo a confiar en la gente. Mira, yo tengo propiedades chicas, no son grandes arriendos. Si la gente no tiene para pagar esos arriendos, que no son tan caros, es porque realmente están en problemas».

Además, Zabaleta señaló que actualmente está negociando con su banco para poder acceder a un periodo de gracia y así beneficiar a otras personas que viven en inmuebles de su propiedad.

«Yo creo que esto tiene que ser colaborativo. Si yo recibo un beneficio del banco, que eso es lo que estoy viendo ahora con mi ejecutivo, porque también los bancos tienen pura letra chica cuando te van a dar un beneficio, yo lo traspaso inmediatamente a la gente que me tiene que pagar un arriendo», detalló el también locutor de radio.

Eso sí, Jorge Zabaleta aclaró que en ningún caso dejará que sus arrendatarios se vayan por esta situación.

«Qué voy a hacer… ¿los voy a echar? Por ningún motivo. O sea, uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona (…). Ahora hay que trabajar a full la empatía, algo que nos ha faltado y de lo que tanto se habla», agregó el intérprete.