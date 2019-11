Pamela Jiles defendió a Pancho Saavedra tras funa sobre el trabajo de supuesta pareja 5 noviembre

Tras la crisis social que ha vivido el país estas últimas semanas, varios personajes del espectáculo nacional se han sumado a las demandas sociales de la ciudadanía. Uno de ellos ha sido el animador Pancho Saavedra, pero lamentablemente con ello ha sido objeto de duras criticas en redes sociales.

Es más, el mismo animador de ‘Lugares que hablan’ ha salido a defenderse de duros mensajes que ciertos usuarios le dejan, como cuando alguien lo trato de ‘facho’.

Pero ahora último, Saavedra fue víctima de otro ataque en redes sociales, ya que un grupo de usuarios en redes lo funaron por el puesto de trabajo que tendría su pareja.

Esto surgió porque una usuaria reveló la identidad de la pareja del animador. Tras esto, en Wikipedia actualizaron la información de la vida personal de Saavedra, donde decía que «se unió civilmente con el abogado Jorge Andrés Uribe Gervasi,​ funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno».

Eso sí, todo queda en especulación todavía, ya que Saavedra no ha confirmado ni desmentido esta información. Pero lo que es cierto, es que con esta información, varios usuarios trataron de funarlo.

Eso sí, a través de Twitter, la misma diputada Pamela Jiles, salió en defensa del animador de «Contra viento y marea», asegurando que es una buena persona y que no es justo cuestionarlo por su pareja.

«Conozco bien a @PANCHOSAAVEDRA, es uno de mis nietos. Si a alguien le interesa mi opinión, me consta que él es sensible al dolor humano y que apoya a los que luchan. Yo lo aprecio, confío en él y me parece injusto cuestionarlo por el puesto de trabajo de su pareja», escribió.