Video muestra a Diego Boneta de brocacochi imitando a Luismi 27 agosto

Hablar de Diego Boneta actualmente es referirse a su carrera como cantante y a su trabajo como actor, principalmente luego de su participación en la serie de Luis Miguel, donde él fue el encargado de dar vida al Sol de México.

Y lo que muchos no sabían, es que el méxicano imitaba al dueño de “Miénteme” desde mucho antes. De hecho, hace poco se dio a conocer un video donde se le puede ver de muy pequeño cantando “Será Que No Me Amas”, en un programa de televisión.