“Él no me quiere ver”: Julia Fernández habló sobre su actual relación con Ignacio Lastra 2 febrero

La actual candidata a reina de Viña, Julia Fernández, habló de su quiebre amoroso con Ignacio Lastra. La brasilera hizo un mea culpa asegurando que su actitud ayudó al termino de su relación con el ex chico reality hace aproximadamente un mes. La modelo contó que luego del accidente ella estuvo muy pendiente de él, tanto que lo habría saturado, revelando que fue él quien decidió poner término a su relación.

“Después que él se fue a casa, no tengo idea, no tengo contacto. Él no me quiere ver, no quiere ver a muchas personas. Él tiene que pasar por ese momento y hay que respetarlo. Ya he buscado mucho y a la familia no le ha gustado, porque yo siempre estoy buscando, buscando, buscando y siempre estoy ahí, ahí, ahí y llegué a ser demasiado”, explicó.

A raíz de esto, Julia tomó la decisión de dar un paso al costado, respetando la actitud Lastra. “Ahora voy a parar, voy a dar un paso hacia atrás y voy a dejar que siga su rumbo como él quiera”, finalizó.