Álvaro Ballero vuelve a Canal 13 2 febrero

En septiembre del año pasado, Canal 13 decidió cerrar el área de Reality, despidiendo de todos los que fueron parte de ella, entre ellos Álvaro Ballero, quien se desarrollaba como coordinador de contenidos en el equipo liderado por Sergio Nakasone.

Sin embargo, las cosas cambiaron. Hoy el ex chico reality Álvaro Ballero publicó en su instagram una foto que lo tiene muy contento: volverá a trabajar en el canal.

“Hoy después de 4 meses regreso a un equipo increíble de talentosos jóvenes, con el tremendo desafío de contar historias en medio de una crisis importante de la industria. Hoy vi tantas caras que me sonreían, hoy volví al equipo del cual nunca me fui, porque siempre creí que volvería aquí…¡Chuta! muchas veces cuestiono por qué recibo tantas bendiciones, tantas oportunidades, y mágicamente lograr cada sueño que he tenido… No encuentro la respuesta, la verdad sí, sólo una respuesta: ¡GRACIAS!”.