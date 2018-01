Steffi Méndez aclaró el incidente en el Aeropuerto de Santiago 30 enero

El miércoles pasado, Steffi Méndez fue retenida en el aeropuerto de Santiago por llevar objetos prohibidos en su maleta. Ayer en el programa Intrusos de La Red, la hija de Dj Méndez explicó que fue lo que pasó con su equipaje.

“Yo tenía un regalo de mucho valor sentimental, que tenía punzante, obviamente no lo podía llevar. No lo llevé de cábala ni porque yo quería, se me fue en el bolso porque no tenía la menor idea de que estaba ahí”, explicó. “Cuando me lo quisieron quitar, nosotras ya íbamos atrasadas a embarcar el vuelo, entonces teníamos 10 minutos para subirnos y yo dije ‘no me lo van a quitar'”agregó.

Es por esto que personal del Aeropuerto llamó a Carabineros, quienes finalmente le quitaron el valioso objeto. “Me fui con pena, pero me subí al siguiente vuelo y ya está”, concluyó.