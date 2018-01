¿Se acabó el amor? Revelan detalles del polémico quiebre amoroso de Valentina Roth 31 enero

Hace un par de meses que la ex chica Calle 7, Valentina Roth, gritaba a los cuatro vientos que había encontrado el amor y de lo feliz que estaba junto al personal trainer Piergiorgio Iubini Ballotta. Luego de sus polémicos romances, parecía ser que este era el hombre indicado, sin embargo hace unos días la bailarina dio a conocer la ruptura.

En sus últimas publicaciones de Instagram, Valentina confirma el termino de su relación. “Duele, pero tiene que pasar”, fue una de los mensajes que subió a Instagram Stories, sumado a un video de su repentino viaje a Valdivia.

“Obvio que voy a echar de menos Conce (…) En verdad no me voy a referir al tema que ustedes me han preguntado en las fotos. No voy a comentar nada”, comentó en uno de sus historias de Instagram. Esta ruptura ha estado lleno de polémica, tal como lo afirmó el programa Intrusos de La Red, donde una mujer se contactó con ellos y les aseguró que habría sido por la infidelidad de Ballotta.

“Ella fue con su pololo a una fiesta en una casa donde habría habido una pelea, una discusión, y mientras esa discusión sucedía — que habría terminado a las manos entre el hermano de su ex pololo, otra chiquilla que estaba presente y Valentina; que ojo, esto podría terminar se dice por ahí en tribunales— el expololo de Valentina la habría estado pasando muy bien con otra chiquilla en el baño de la casa”, reveló Alejandra Valle.

Valentina no se ha referido a la supuesta infidelidad de su ex pololo, sin embargo, en su Instagram aseguró que está triste. “No puedo mentir y ser un cínica y decir que estoy completamente feliz porque obviamente tengo penita y estoy un poco triste, pero a estas alturas de la vida no quiero pasarlo mal”, concluyó.