Scarleth Cárdenas se coronó como la Reina Huasa de Olmué 2018 29 enero

Como ya es tradición, el Festival de Huaso de Olmué escoge año a año a la Reina Huasa del evento. Las candidatas de este 2018 fueron las periodistas Patricia Vergara , Scarleth Cárdenas, la panelista del “Muy Buenos Días”, Karen Bejarano, y la cantante Camila Gallardo.

Las votaciones estuvieron estrechas, sin embargo hubo una flamante ganadora: La periodista Scarleth Cárdenas fue la que se quedó con el cetro de la Reina Huasa de Olmué 2018 con un amplio apoyo de los periodistas acreditados al evento.

“Estoy muy contenta por lo que significa esta corona… a mí me gusta mucho la chilenidad, y creo que eso se nota y por eso el público me premio”, comentó emocionada, revelando que aún no ha tenido ocasión de contarle a su familia en Santiago, quienes se enterarán por la prensa de este especial reconocimiento.

GRACIAS a Olmué y su gente maravilosa! Gracias a mi familia y a mis trabajos: Radio @biobio @PortavozChile y @lacuarta Me tomé tan en serio mi pega de Jurado, que no pude hacer campaña, pero el cariño ha sido indescriptible. No sé si merezco tanta felicidad 💙 #ReinaHuasa2018 pic.twitter.com/KN0E9FBLE3 — Reina Guachaca 4ever (@ScarlethCardena) 28 de enero de 2018

Mientras que Vergara solo se quedó con un cuarto lugar con 238 votos, la cantante Camila Gallardo con 1198 llegó al tercer lugar de las preferencias, por lo que la competencia estuvo entre Cárdenas y Karen Bejarano.

La panelista de “Muy Buenos Días” obtuvo 1448 votos, y no pudo hacer nada contra los 1840 que recibió la periodista, por lo que no se pudo quedar con la corona, pese a la campaña que hizo su programa para lograrlo.