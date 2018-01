El potente mensaje de Vale Roth a las mujeres que luchan contra la bulimia y la anorexia 9 enero

Vale Roth entregó un potente mensaje de superación en redes sociales donde reveló una serie de fotos mostrando su lucha contra la bulimia y la anorexia.

“Una enfermedad que está matando a miles de mujeres. Yo luché 9 años contra la anorexia y bulimia”, escribió la bailarina en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que llegó a pesar solo 43 kilos, midiendo 1,68 metros.

“Un diá me levante sintiendo que me moría, sin fuerzas ni para caminar y dije ok, chao, no más. Costó pero lo logré”, afirmó.

Vale motivó a todas las personas que sufran de estas enfermedades a intentar combatirlas. “Si piensan que es demasiado tarde para salir de su problema están equivocadas, nunca es tarde. Si yo pude salir sola de esto ustedes también”, concluyó.