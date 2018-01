La veraniega foto en la piscina que Loreto Aravena deleitó a sus seguidores 23 enero

La actriz sorprendió a sus seguidores con una veraniega foto y ya tiene más de 16 mil “me gusta”.

La actriz Loreto Aravena luce su belleza cada vez que puede en su cuenta de Instagram. La actriz de 34 años ha hecho noticia en los últimos días tras haber terminado su relación con Maximiliano Luksic, hijo del empresario Andrónico Luksic.

Pero a pesar de eso, la artista que se hizo famosa en la serie “Los 80”, quiere demostrarle a sus seguidores que está muy bien y que luce un cuerpo despampanante. Así lo hizo notar con una foto que subió a sus redes sociales.

Una publicación compartida de Loreto Aravena Soto (@loretoaravena) el Ene 22, 2018 at 10:05 PST

“Un verano naranja… amarillo… ¡On fire!”, escribió en la publicación.

La imagen alcanzó rápidamente más de 16 mil “me gusta” y cientos de comentarios como: “¡Me caso!”; “Hermosa me encantas. No tengo más palabras ante tanta belleza”; y “Como dice la gran Violeta: ‘gracias a la vida que me dio dos luceros para distinguir tu existencia'”.