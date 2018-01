Las razones por la que no has podido cobrar los 7 mil pesos del papel higiénico 2 enero

Si usted es mayor de 18 años, es uno de los millones de chilenos que están estado esperando los 7 mil pesos por términos de indemnización en el caso de colusión del papel higiénico.

Sin embargo, ya han pasado 11 meses del día en que el Servicio Nacional del Consumidor, la CMPC y las organizaciones de consumidores Conadecus y Odecu, anunciaron el acuerdo compensatorio, y aún los chilenos no han visto ni un peso de los 97 mil millones que se deben repartir.

Todo se debe a que Jaime Moraga, el abogado de tres comunidades mapuche está intentando que la justicia reabra el acuerdo para conseguir que los dineros a repartir repare el daño causado a sus representados, debido a que la negociación no contempló una consulta a los pueblos originarios, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, según señala Ciper.

Según señala Ciper, las acciones llevadas por Moraga han retrasado el reparto de los más de 97 mil millones de pesos y se espera que recién en el primer trimestre de 2018 podrían llegar al bolsillo de los chilenos.

Mientras en la CMPC reconocieron sentirse frustrados porque el dinero aún no ha podido llegar al bolsillo de los chilenos, el abogado de las comunidades mapuche asegura que el retraso no es por culpa de ellos, sino que del Sernac, que no ha podido encontrar una forma de pago. “Al Sernac le ha sido imposible establecer el mecanismo de pago de la eventual compensación”, dijo Moraga.

Fotos: Shutterstock/Wikipedia