Julia Fernández oficializa su candidatura a reina de Viña y habla de Ignacio Lastra 12 enero

La modelo brasileña Julia Fernández anunció oficialmente su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar 2018.

“Todas quieren ser reinas porque es un concurso increíble, solo poder participar en un evento tan gran como este es algo que levanta el autoestima de cualquier mujer. Jamás imaginé participar de algo así, hasta ahora no me lo puedo creer”, comentó la ex chica reality a LUN.

Además, contó que su ex pareja, Ignacio Lastra conoce de su postulación: “Se lo comenté. No puedo hablar de su opinión pero siempre he sentido apoyo por parte de él”, señaló.

Respecto al quiebre con Lastra, sostuvo: “Espero encontrarlo una vez que esté de alta y ahí de cómo está todo. Tenemos una conexión fuerte, sufrimos un cambio juntos y eso es inevitable”.

Consultada sobre si le dan ganas de ir a verlo, confesó que “Obvio que tengo ganas de verlo, pero él no lo quiere así”.