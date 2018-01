Joven es detenida por llamar a su ex más de 27 mil veces en una semana 12 enero

Terminar una relación amorosa nunca es fácil. Muchas veces una de las partes no quiere romper el vínculo e intenta retomar el contacto para intentar que la relación vuelva a ser como antes.

Sin embargo, hay casos extremos como el de Kelly Murphy, una canadiense de 28 años quien no pudo aceptar el quiebre con su novio Randy Williams y lo llamó 27 mil veces en una semana, según informa La Cuarta.

Si la escena ya es extraña, lo es más al saber que la relación entre Kelly y Randy solo duró dos semanas. Ante los constantes y reiterados llamados, el ex novio decidió acudir a la policía y alegar que se sentía acosado por la mujer.

Además, la mujer le envió cientos de mensajes de textos y mensajes de voz que no dejaban tranquilo a su ex novio. La policía detuvo a la mujer acusada de acoso. “Ya mi cliente puede sentirse aliviado de que no volverán a molestarlo de esa forma, teniendo a la señorita Murphy tras las rejas”, dijo el abogado del afectado.

Foto: Shutterstock