Jean Paul Pineda habló tras su infelidad a Faloon: “El daño ya está hecho” 22 enero

El viernes pasado en el estelar farandulero “Primer Plano” hablaron sobre la infidelidad del futbolista Jean Paul Pineda a Faloon Larraguibel. Esto después de que se publicaran imágenes del jugador besando a otra mujer, así como también algunos pantallazos de sus “joteos” cibernéticos a varias usuarias de Instagram.

El programa conversó en exclusiva con la ex chica “Yingo”, quien le bajó el perfil a la supuesta infidelidad. Incluso dijo una frase que desató ola de críticas en redes sociales: “Si el Paul le hubiese regalado algo, ahí digo ‘oye, no po’. Estay ocupando la plata que es para mis hijos’”.

Durante la emisión del programa, el panelista Juan Pablo Queraltó mostró una conversación con Pineda, quien declaró que “el daño ya está hecho. Lo que más lo siento es por mis hijos. De mi vida privada no hablaré. Ni para bien ni para mal. No pierdas el tiempo ya que mucho daño me hicieron con mi pareja”. “A la única persona que le di mis argumentos es a Faloon. La madre de mis hijos”, finalizó el futbolista.