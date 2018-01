Daniella Chávez saluda a su hija por su cumpleaños con mensaje dedicado a madres adolescentes 26 enero

Hace un par de meses que la chica Playboy, Daniella Chávez presentó sorpresivamente a su hija Isidora de 11 años por Instragram. La noticia impactó a sus seguidores debido a que nadie sabía la existencia de la niña.

Estamos acostumbrados a ver a Daniella como chica sexy, sin embargo, hoy en el cumpleaños de su hija conocimos su tierno lado maternal. La modelo publicó un álbum de fotos en Instagram dedicado a su hija, acompañado de este mensaje dedicado a las madres adolescentes.

“Hoy está de Cumpleaños la personita que más amo en este mundo mi niña hermosa aún recuerdo cuando llegaste a mi vida y yo solo era solo una adolescente llena de miedos y preguntas, pero más eran las ganas de tenerte en mis brazos, llenarte de amor,tratar de ser una buena mamá, darte todo el amor y la vida que yo no tuve para que fueras la niña más feliz del mundo. Algunas personas le dicen a las jóvenes que si tienen un hijo se echarán la vida a perder y a mi solo viniste a llenarla de bendiciones y si deje cosas de lado por darte lo mejor me llena orgullo y satisfacción al ver lo linda que eres por dentro y que irradias amor y para las mamás jóvenes nunca es tarde para lograr nuestra metas y sueños yo he logrado todo lo que algún día soñé y lo mejor es que junto a mi niña de la mano, te amo y siempre serás la luz de mi vida”