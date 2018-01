Daddy Yankee y Luis Fonsi encendieron el escenario de los premios Grammy

En el Madison Square Garden de Nueva York, los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee hicieron vibrar al público con “Despacito”, canción nominada a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Dúo o Grupo por la versión “remix” con el cantante canadiense Justin Bieber.

La canción logró ubicarse en la posición número uno en más de 45 países, y la versión junto a Bieber llegó al número uno en la lista Hot 100 de Billboard, instalándose como la canción con más semanas consecutivas en esa ubicación. Además el video de la canción es el más visto en YouTube con más de 4,7 mil millones de visitas, y obtuvo cuatro premios en los Grammy Latinos 2017 por Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Interpretación Urbana y Mejor Video Musical Versión Corta.

En la Categoría Canción del Año, el Grammy fue para Bruno Mars, por “That’s What I Like”, el mejor dueto para Portugal The Man con el tema “Feel it Still” y Grabación del Año, nuevamente para el cantante de 32 años, por su disco “24K Magic”.

Pese a que no ganaron, la presentación de Luis Fonsi y Daddy Yankee era de las más esperada por el público latino pues de haberse alzado con el premio Grammy, el tema se hubiera convertido en la primera canción en español en triunfar en la historia de la reconocida gala musical.

Anyone else have “Despacito” stuck in their heads still? We do and we love it #GRAMMYs @daddy_yankee @LuisFonsi pic.twitter.com/mUCN2QTson

— Recording Academy (@RecordingAcad) 29 de enero de 2018