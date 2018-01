Conocido youtuber chileno fue detenido por la PDI acusado de abuso sexual contra menores

Internet a veces esconde peligros que muchos padres desconocen, es por eso que siempre hay que estar atentos con lo que hacen los niños en las redes sociales, incluyendo Youtube.

El conocido youtuber chileno “Huevito rey” fue detenido por la Policía de Investigaciones luego de ser acusado por abuso sexual en contra de menores de edad.

Según informó la PDI, M.J.P.B., de 45 años, usaba la plataforma de videos para contactarse con las posibles víctimas. Ahí se ganaba la confianza de los menores para pedirle videos y fotografías de caracter sexual y compartirlos con otras personas.

Una adolescente de 16 años de Iquique hizo la denuncia a las autoridades, lo que permitió que pudiera ser detenido a la espera de lo que disponga el Juzgado de Viña del Mar.

“Soy Huevito Rey, youtuber, búsquenme. Si yo no he hecho na’, si cuándo yo he tocado a nadie, todo lo contrario, las mujeres me tocan a mi. Yo no sé de qué me acusan po’ si no tengo idea”, declaró a la salida del cuartel policial.