Álvaro Ballero reflexiona sobre su fama y da que hablar en redes 12 enero

El exchico reality, que se hizo conocido por su participación en “Protagonistas de la fama”, hizo una potente reflexión en la que analizó el mundo del espectáculo y la moda, en el marco de su asistencia a la avant premiere de la serie “American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace”.

En relación al evento, señaló que “fue bacán; comida gratis, barra abierta y hartas luces. Conocí ejecutivos secos y talentosos de la industria, me topé con exejecutivos del área comercial del 13, etc. Pero, ¿saben? Siempre me pasa que cuando estoy frente a las cámaras, y quizás no lo crean, pero tengo esa sensación de pez fuera del agua”.

“Eso de creer que la vida es lo que proyectas y no lo que haces, me genera un ruido importante. Hace mucho que no iba a un evento chic como este y ver tanto ‘fashionista’ o ‘fashion bloggers’ buscando la mejor pose para la cámara, reales Zoolander, con ropa, peinados y maquillaje que parecen disfraces más que esencia, me choca”, enfatizó.

Asimismo, destacó que “uno no es lo que viste, no es el costo de tu ropa o la marca que llevas puesta” y aclaró que sus palabras no buscan atacar a Vesta Lugg o a Jordi Castell, con quien aparece en la instantánea, sino “a quienes son solo lo que visten”.

Cabe decir que su mensaje fue aplaudido en la web y abrió todo un debate respecto al tema.

Fotos: Instagram.