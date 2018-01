Alexis Sánchez negó rumores de supuesta infidelidad a Mayte Rodriguez 22 enero

Este fin de semana el diario inglés The Sun publicó que Alexis Sánchez le habría ofrecido $ 850 mil a una estudiante de 20 años para tener sexo con ella. La joven, Paulina Sobierajska dijo que el delantero chileno la conoció en un bar y le envió un mensaje a través de un amigo.

“Luego vino un hombre y me dijo que había un invitado especial y que estaba realmente interesado en hablar conmigo. Pregunté quién era y me dijo que Alexis Sánchez era futbolista del Arsenal . No sabía quién era él” declaró en The Sun.

Antes de irse del bar, Sánchez le habría entregó a Paulina 1.000 libras y le envió por mensaje la dirección de su departamento en Kensington. “Cuando llegué Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí. Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido. Habla mitad inglés y mitad español y es un chico que luce muy bien” recordó la estudiante al medio inglés.

Molesto ante esta situación, Sánchez alzó la voz a través de Twitter publicando: “Ayer salió una historia en The Sun sobre mi vida personal y quiero aclarar que es FALSO, igual como se dijo que tenía un hijo. También es una historia falsa. Cansa estar desmintiendo cosas que no son. Gracias y les pido respeten mi vida privada”, publicó en español y en inglés.