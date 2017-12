Luli se defendió de la “broma” de Eugenia Lemos 20 diciembre

Gran polémica generó el último capítulo de “La divina comida”. Esto luego que una “chanchita” con peluca rubia entregara el menú de la argentina a los invitados.

El corpóreo de inmediato hizo recordar el encontrón que tuvo años atrás con Nicole Moreno, cuando la ex chice reality le gritó a Luli “¡Andá a comerte los postres, gorda lechona!”.

Es por eso que la propia Luli salió a defenderse y de dedicó un duro mensaje cuando fue entrevistada por Intrusos. “No puedo entender por qué todavía hay gente que no madura”, señaló.

Además afirmó que hay cosas que ya no le afectan en lo absoluto. “Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, preocupada de otras cosas”.

Por su parte, Eugenia se defendió de las críticas explicando que no tuvo nada que ver con la idea. “Quiero aclararle a Luli que eso no lo hice yo, decirle a la producción que eso fue nada que ver… Jamás me metería con algo así”.

Incluso emplazó a los encargados del espacio de Chilevisión a que se pronunciaran. “Me parece súper mal por parte de la producción, yo creo que ellos deberían ir a pedirle disculpas”.