Cote López anunció importante noticia a través redes sociales 26 diciembre

“Le dije que siii”, fue parte del mensaje que Cote López compartió en redes sociales para anunciar que con Luis “Mago” Jiménez se casarán por la iglesia.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia contó que la fecha de la unión será en junio de 2018 y dio a conocer las razones por las que esperó 11 años para hacerlo.

“Después de casi 12 años este hombre se convenció por fin que soy la indicada ! jajajaja no, broma… fui yo es que me hice la difícil un rato… ya saben jajajaja ya, también es broma… la verdad es que queríamos casarnos en Chile pero en verano y nunca se pudo ( luis no tenía libre), despues queríamos que las niñas entraran caminando , luego era mucho trabajo organizarlo, luego vino Jesús y así entre pitos y flautas pasaron los años jajajaja hasta que hace unos meses en el bautizo de Jesús , mi bebé le dijo al curita el próximo año nos vemos, para que Me case… con el amor de mi vida ( ya bueno esa parte no la dijo jajajaja) pd: estamos casados hace 11 años por el civil por eso hay gente que dice ¿ pero no estaban casados ya? te amo ! me casaría contigo 1000 veces”, escribió Coté.

Cabe mencionar que hace 12 años, la pareja dio el “sí” ante la Ley, así que este era el paso que les faltaba por dar.