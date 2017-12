Angie Jibaja explicó su inocente mensaje de apoyo a Ignacio Lastra 22 diciembre

Luego de recibir varias críticas por su comentario en el Instagram de Ignacio Lastra, la actriz Angie Jibaja explicó su mensaje.

En conversación con el portal Mega.cl, la ex chica reality comentó que “Ignacio es mi amigo y Julia también, ellos saben que tengo varias canciones. Uno de mis temas se llama camaleónica y hay una frase que dice: ‘Aprendí a caminar de las cenizas, me pude levantar, tantas batallas no me hicieron aflojar, más de mis errores aprendí’, y eso lo canto en una canción donde me describo a mí misma”.

Luego agregó que “Lamentablemente hay gente mal intencionada que siempre está pensando lo peor del otro. Lo cierto es que yo a Ignacio lo adoro y él lo sabe. Jamás hubiera escrito algo con mala intención”.

Cabe mencionar que varios cuestionaron de la cantante peruana, debido a que el modelo terminó con gran parte de su cuerpo quemado, producto del accidente automovilístico que protagonizó.