Vio que un anciano tenía problemas en la caja del supermercado y su reacción sorprendió a todos

Muchos se quejan de que el mundo y las personas ya no son lo de antes, especialmente por la falta de amabilidad o de empatía hacia el resto, perdiéndose valores como la solidaridad y el respeto por el prójimo.

Por lo mismo, cada vez que en redes sociales queda en evidencia un caso de colaboración se destaca como si fuese casi de otro planeta, convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral.

Tal es el caso de la historia que dio a conocer el usuario de Facebook Jaso Hechomier, a través de unas fotografías y su propio testimonio.

“Hoy (martes 12) cerca de las 11:35 am Jumbo de Valparaíso (Chile). El joven de polerón se acerca al Tatita quien sacaba de su canasta unos tarritos de atún y Conforto.. Le dice ¿oiga y eso por que no lo lleva? El tatita medio confudido le responde ‘no, ahí no mas’ pero ¿se arrepintió? Le dice el joven de poleron a lo que el Tatita le responde ‘es que no me alcanzó'” (sic), escribió Jason en su perfil social.