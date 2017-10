¿Te acuerdas de Betty Rizzo de “Grease”? Así luce hoy a casi 40 años del estreno de la película

La película “Grease”, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, sin duda, quedó en la memoria de varios. Y es que resulta imposible olvidar la romántica historia de amor entre Danny y Sandy, quienes entre bailes y canciones, se fueron dando cuenta que tenían más en común de lo que imaginaban.

Sin embargo, si hoy todos están hablando del film, no es por la adorable pareja, sino por la última aparición que tuvo en TV, la actriz Stockard Channing, quien personificó a la querida Betty Rizzo.

#StockardChanning on Grease’s enduhttp://www.corazon.cl/?p=43469&preview=truering popularity: ‘I am the world’s oldest living teenager!’ pic.twitter.com/oiDW6eZqQS

